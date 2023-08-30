Россияне были лишены выступать на международных соревнованиях под своим флагом с апреля 2022 года.

В апреле 2022 года Международная федерация киберспорта (IESF) проголосовала за отстранение российских киберспортсменов турниров. В результате игрокам по-прежнему разрешили участвовать, но им пришлось выступать под нейтральным флагом. Однако в конце августа 2023 года ассоциация сообщила, что россиянам снова разрешат играть под своим флагом.

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29 августа 2023 года на генеральной ассамблее IESF 32 страны проголосовали за, 13 против и 25 воздержались. Исходя из этого, российский флаг и государственный гимн Российской Федерации снова будут использоваться в киберспортивных турнирах, организуемых под эгидой IESF.

«Мы понимаем, что спорт должен объединять людей, и любые формы дискриминации спортсменов по национальному или иному признаку недопустимы. Поэтому мы рады, что нам удалось отменить предыдущее решение и что наши команды наконец-то могут играть под своим флагом. Это, конечно, хорошая новость!», – сказал президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит.

Это не понравилось Финской федерации киберспорта, которая вместе с Литвой бойкотирует текущий чемпионат мира по киберспорту в Яссах, Румыния. В чемпионате присутствуют дисциплины игры «CS:GO», «eFootball», «Tekken 7», «Dota 2», «Mobile Legends: Bang Bang» и «PUBG Mobile».