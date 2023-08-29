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Рейтинг богатейших женщин России возглавила основатель Wildberries
Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг самых богатых женщин в России по версии журнала Forbes.

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Издание Forbes разместила рейтинг 20 богатейших женщин Российской Федерации на 2023 год.

  1. Татьяна Бакальчук - во второй раз возглавила главный руководитель, а также главной собственник компании Wildberries вместе с оценкой денежных средств в $7 млрд.
  2. Таня Литвиненко - именно она обладает 20,60% акций «Фосагро», которые приобрела в мае 2022 годы. Рассказывается, то что с 2009 по 2016 года Литвиненко была совладельцем фирмы «Центр сервиса в Наличной улице». Состояние Литвиненко оценивается в $2,8 млрд.
  3. Варвара Скоч - именно она обладает 30% холдинговой фирмы USM. Состояние Скоч оценивается в $2,5 млрд.
  4. Мария Мордашова - получила в 2022 году 52% компании Nordgold. Состояние Мордашовой оценивается в $1,85 млрд.
  5. Лидия Михайлова - вместе с сыновьями владеет более 80% акций группы «Черкизово». Состояние Михайловой оценивается в $1,55 млрд.
  6. Елена Батурина - глава строй фирмы Интеко. Состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд.
  7. Виктория Михельсон - владеет компанией «Оптима», ей также принадлежит 2,3% акций «Новатэка» и 100% ООО «ГЭС-2». Состояние Михельсон оценивается в $1,2 млрд.
  8. Евгения Гурьева - совладельца нефтяной компании «Лукойл». Состояние Гурьевой оценивается в $875 млн.
  9. Екатерина Федун - $800 млн.
  10. Людмила Коган - $725 млн.

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В Forbes заметили, что места в рейтинге 4 и 7 заняли женщин-миллиардеров в первый раз. Данные подвижки эксперты издания Forbes связывают с тем, что в начале 2022 года против российских миллиардеров были введены санкции в связи с началом специальной военной операции России на Украине. В связи с этим, отечественные миллиардеры стали уменьшать собственные части в активах, переводя их на родных либо нанимать различных управляющих.

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Источник: forbes.ru
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