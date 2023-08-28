Команда Яндекса объявила о выпуске большого обновления фирменной нейросети для генерации картинок по текстовым запросам пользователей.

Пользователи нейросети «Шедеврум» получили возможность создавать короткие видео, которые могут стать основой для музыкальных клипов и динамических аватарок в социальных сетях.

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Нейросеть производит видеоматериал протяженностью 4 секунды с частотой 24 кадра в секунду. Уже после публикации можно поделиться видео с друзьями в социальных сетях или скачать на свое устройство в формате MP4. Чтобы сгенерировать видео в нейросети, нужно описать текстом то, что хочется увидеть.

В результате работы «Шедеврум» предложит четыре вида первого кадра видео, а также комплект мультипликационных результатов с целью формирования дальнейшего перемещения кадров. Нейросеть берет в виде основы выбранное юзером изображение кадра, производит комплект его модифицированных версий, а также связывает все без исключения подобранным результатом. К концу августа 2023 года их семь: таймлапс, зум, панорама, вращение, морфинг, подъем и полёт.

С целью формирования предстоящего видеоматериала в «Шедевруме» применяется способ последовательной диффузии. Сперва нейросеть формирует иллюстрации в согласовании с запросом, а потом постепенно повышает их разрешение и дополняет различными элементами и эффектами.

К концу августа 2023 года формирование видеоматериалов с «Шедеврум» функционирует в порядке испытания. Генерация видео доступна активным пользователям сервиса Яндекс, но посмотреть результаты в ленте приложения могут все пользователи.

Согласно сведениям Яндекс, нейросеть на август 2023 года включает 5 млрд разных характеристик, училась на 330 млн образцов, которые включали в себя как иллюстрации, так и текстовые отображения.