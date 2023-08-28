Генеральный директор компании Tesla и владелец платформы Х Илон Маск, комментируя крушение самолета, на котором летел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, допустил, что произошедшее могло быть психологической операцией.

Генеральный директор Tesla и владелец X Илон Маск отреагировал на гибель Пригожина, заявив, что это заняло «больше времени», чем он ожидал. Маск предположил, что это психологическая операция.

реклама

Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и бунтовщик против президента России Владимира Путина, погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. Путин назвал июньское восстание «изменой», но лидер наемников, похоже, избежал неминуемой репрессии после достижения соглашения с Кремлем о том, чтобы покинуть страну и поехать в Белоруссию.

Евгений Пригожин в возрасте 62 года был пассажиром частного самолета Embraer Legacy, который разбился между Москвой и Санкт-Петербургом. В правительстве России сообщили, что предварительная информация указывает на то, что все 10 пассажиров, включая трех членов экипажа, погибли.

«Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», - написал генеральный директор Tesla и владелец X Илон Маск.

Расследованием крушения самолета МНТ-Аэро должна была заниматься специальная комиссия, сообщили в российском авиационном регуляторе Росавиации. Сообщается, что расследование катастрофы начал Следственный комитет России. Представитель Flightradar24 Ян Петченик отметил, что воздушный борт потерял 2,4 км высоты за 30 секунд.