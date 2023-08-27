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Подписчики платформы Х смогут загружать 2-часовые видео в разрешении 1080P
Глава соцсети Илон Маск заявил, что теперь владельцы подписки могут загружать в соцсеть видеоролики длительностью до двух часов

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Компания X (ранее Twitter), принадлежащая Илону Маску, объявила о различных усовершенствованиях видео и мультимедиа на платформе микроблогов. 18 августа 2023 года в X заявили, что подписчики премиум-класса теперь могут публиковать на платформе более длинные видео, то есть до двух часов качества 1080p или трех часов контента качества 720p.

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Медиа-студия, доступная по адресу www.studio.x.com, теперь открыта для всех подписчиков X Premium. Более того, платные пользователи теперь имеют возможность загружать видео со своей временной шкалы в папку с камерой и теперь могут включать/отключать опцию загрузки для публикуемых ими видео.

Среди других улучшений пользователи премиум-класса X получат поддержку AirPlay для потоковой передачи видео на свой телевизор, автоматическое добавление субтитров к популярным видео. Воспроизведение «картинка в картинке» позволит пользователям смотреть видео во время прокрутки временной шкалы или других приложений. Будут доступны и другие элементы управления видео, такие как воспроизведение, скорость, двойное нажатие для перемотки вперед/назад, иммерсивный видеоплеер на Android и iOS и другие.

Тем временем Илон Маск заявил, что новостные организации также могут получить долю от доходов от рекламы X. В своей последней попытке привлечь журналистов после того, как он заплатил создателям через свою программу доходов от рекламы X, Маск теперь предложил медиа-изданиям новый способ зарабатывать деньги.

«Наша программа распределения доходов от рекламы также распространяется на организации (новостные и другие), которые желают участвовать», — написал владелец компании Х Илон Маск.

22 августа 2023 года миллиардер Илон Маск предложил журналистам публиковаться непосредственно на X и получать более высокий доход, поскольку он начал удалять заголовки и текст из новостных статей, размещенных на платформе.

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#илон маск #twitter #социальная сеть #сервис #сервис доставки #x corp #отт
Источник: devby.io
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century84
14:32
Единственная проблема это украницы.
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Genry
14:11
Ваше ЦИПСО много чего пишет. А про С-400 вы даже википедрию не прочитали.
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
Genry
14:09
У вас с мозгом проблемы? У Т-55 своя пушка, намного мощнее чем С-60. И установка С-60 на грузовик - это "любительство", а не необходимость.
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
Дмитрий Петровский
14:08
норм , это мы смотрим
Формула 1 возвращается на экраны, на этот раз с Брэдом Питтом
Levithan101
14:05
Вообще наплевать на эти характеристики, в аудиофилии главное звук(измерения там не признают), пускай и с чудовищными искажениями, но если звучит, то ладно.
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Genry
14:04
В Крыму разбили одну пусковую от С-300 и топливозаправщик. Про "дивизион" - это влажные фантазии свинтусов.
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seedkls
14:01
Прорыв обороны ВС РФ до киева
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
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