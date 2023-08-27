Глава соцсети Илон Маск заявил, что теперь владельцы подписки могут загружать в соцсеть видеоролики длительностью до двух часов

Компания X (ранее Twitter), принадлежащая Илону Маску, объявила о различных усовершенствованиях видео и мультимедиа на платформе микроблогов. 18 августа 2023 года в X заявили, что подписчики премиум-класса теперь могут публиковать на платформе более длинные видео, то есть до двух часов качества 1080p или трех часов контента качества 720p.

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Медиа-студия, доступная по адресу www.studio.x.com, теперь открыта для всех подписчиков X Premium. Более того, платные пользователи теперь имеют возможность загружать видео со своей временной шкалы в папку с камерой и теперь могут включать/отключать опцию загрузки для публикуемых ими видео.

Среди других улучшений пользователи премиум-класса X получат поддержку AirPlay для потоковой передачи видео на свой телевизор, автоматическое добавление субтитров к популярным видео. Воспроизведение «картинка в картинке» позволит пользователям смотреть видео во время прокрутки временной шкалы или других приложений. Будут доступны и другие элементы управления видео, такие как воспроизведение, скорость, двойное нажатие для перемотки вперед/назад, иммерсивный видеоплеер на Android и iOS и другие.

Тем временем Илон Маск заявил, что новостные организации также могут получить долю от доходов от рекламы X. В своей последней попытке привлечь журналистов после того, как он заплатил создателям через свою программу доходов от рекламы X, Маск теперь предложил медиа-изданиям новый способ зарабатывать деньги.

«Наша программа распределения доходов от рекламы также распространяется на организации (новостные и другие), которые желают участвовать», — написал владелец компании Х Илон Маск.

22 августа 2023 года миллиардер Илон Маск предложил журналистам публиковаться непосредственно на X и получать более высокий доход, поскольку он начал удалять заголовки и текст из новостных статей, размещенных на платформе.