Рон ДеСантис снова выступил против цифрового доллара

Претендент на пост президента США и действующий губернатор Флориды, Рон ДеСантис, вновь выразил свое скептическое отношение к централизованных цифровых валют (CBDC), заявив о намерении противостоять их внедрению в стране.

В ходе своего обращения на "Саммите семейных лидеров", ДеСантис утверждал () о жестком курсе в отношении CBDC в случае своего избрания на президентский пост: "В тот самый момент, когда я вступлю в должность президента, мы откажемся от идеи централизованной цифровой валюты. Ни под каким предлогом мы не допустим её появления в нашей стране".

Ранее, в мае, губернатор объявил о запрете CBDC во Флориде, указав, что запрет будет распространяться и на активы иностранных центральных банков. По мнению ДеСантиса, использование таких валют приведет к переходу контроля от потребителей на центральные властные структуры.