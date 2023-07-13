Телескоп, использовавшийся для изучения формирования первых звезд и галактик, отмечает свою первую годовщину новым изображением.

НАСА опубликовало изображение ближайшей к Земле области звездообразования, чтобы отметить годичную годовщину запуска космического телескопа Джеймса Уэбба [НАСА/Associated Press]





Ученые заявили, что захватывающий дух снимок обеспечивает наилучшую на сегодняшний день четкость этой короткой фазы жизни звезды. Это достойное празднование годичного юбилея телескопа, который полностью заработал 12 июня 2022 года и позволяет заглядывать в космос дальше, чем любая предыдущая технология.

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Телескоп был разработан для изучения периода более 13 миллиардов лет назад, когда Вселенной было около 100 миллионов лет и образовались первые звезды и галактики.

“Приготовьтесь к благоговейному трепету! ” Администратор НАСА Билл Нельсон написал в твиттере в среду, что изображение “представляет рождение звезды как шедевр импрессионизма”. НАСА отметило, что, поскольку на переднем плане фотографии нет звезд, детали Ро Змееносца предельно ясны. По данным НАСА, на некоторых звездах видны тени, указывающие на возможные планеты в процессе формирования.

На этих фотографиях, предоставленных НАСА 19 октября 2022 года, показаны столпы Творения, которые в цветовом калейдоскопе выделяются в пространстве Джеймса Уэбба НАСА. Фотографии, предоставленные НАСА, показывают так называемые столпы творения, снятые космическим телескопом Джеймса Уэбба. [НАСА/AFP]

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Уэбб - самая большая и мощная астрономическая обсерватория, когда-либо отправлявшаяся в космос. Впервые он был запущен из Французской Гвианы в Южной Америке в декабре 2021 года и достиг своего места эксплуатации шесть месяцев спустя. Первое изображение с телескопа было опубликовано 11 июля 2022 года. Телескоп Уэбба, который создан для наблюдения за объектами преимущественно в инфракрасном спектре, примерно в 100 раз чувствительнее своего 30-летнего предшественника, космического телескопа Хаббла, который был запущен в 1990 году и работает в основном на оптических и ультрафиолетовых длинах волн.