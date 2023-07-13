CBDC лучше всего обходить стороной

Педро Магальяйнс, специалист по блокчейну и основатель консалтинговой компании Iora Labs, заявляет, что он он стоял у истоков исходного кода тестового проекта цифровой валюты Центробанка Бразилии и обнаружил (https://twitter.com/vinibarbosabr/status/1678511787610603523) баги, которые могут позволить банку заморозить активы или уменьшить балансы. Этот тестовый проект CBDC, названный "Real Digital", был опубликован на GitHub 6 июля. Сразу после публикации, Магальяйнс раскрыл специфические функции в коде, включая возможность управлять учетными записями и балансами

В связи с этим, разработчик подчеркнул необходимость большей прозрачности и публичного обсуждения данных багов, которые, по его мнению, могут быть использованы Центральным Банком для кредитования и других операций. Он также выразил озабоченность по поводу возможного ограничения финансовой свободы и нарушения конфиденциальности, но признал, что цифровая валюта может предложить определенные преимущества, такие как упрощенное отслеживание налогов и повышение прозрачности государственных трат