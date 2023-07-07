Да он вообще никогда не хотел идти на Москву, просто так получилось.

Всемирно известный Герой России, ДНР и ЛНР больше не готовится в новый поход на Москву. Причины этого шага понятны и очевидны. Руководство страны выполнило все свои обещания, данные по итогам «похода на Москву» 24 июня.

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Руководство России выполнило следующие обязательства – вернули все наличные деньги, рассованные по микроавтобусам, вернули изъятую технику, а также оружие. Восстановили работу Вагнер-центров по всей стране, а там, где были сорваны рекламные плакаты ЧВК «Вагнер» - их поклеили обратно. Кроме того, уголовные дела на бойцов «Вагнера» были закрыты. Требование Пригожина – отставка и предание суду Шойгу и Герасимова – конечно же не могло быть выполнено, и стороны пришли к соглашению, что это сейчас не главное.

Посему Евгений Пригожин остался доволен результатом своей акции, и продолжает свою деятельность на территории России, а также развернул присутствие ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии, о чем даже не мог и мечтать до «похода на Москву». Таким образом все бойцы ЧВК «Вагнер» снова оказались в строю и снова трудятся на благо России, показывая делом, что на них народ и страна могут положиться.

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