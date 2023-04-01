Metal Gear Solid 3: Snake Eater — третья игра в серии MGS, созданная под руководством Хидэо Кодзимы

Инсайдер Энди Робинсон из VGC недавно заявил, что после нескольких лет отсутствия в индустрии Konami собирается вернуться на этой выставке E3. Сообщается, что издательство готовит несколько интересных проектов, включая совершенно новую игру Castlevania и полный ремейк классической Metal Gear Solid 3 для PlayStation 2.

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К сожалению, похоже, что Е3 может не состояться из-за того, что многие издатели и партнеры отказались от участия в выставке. К счастью, по словам Робинсона, независимо от состояния E3, Konami планирует представить столь желанный ремейк этим летом. Инсайдер предложил немного больше информации о слухах о ремейке, сказав:

"Ремейк MGS3 теперь относится к 2024 году, и все еще ведутся разговоры о каком-то переиздании MGS. Окно E3 было их маркетинговым планом, как я слышал".

Судя по формулировке, похоже, что ремейк MGS3 планировался к выходу в этом году, но с тех пор был немного отодвинут. Тем не менее, эта новость очень интересна, особенно если учесть, что до сих пор не было никаких официальных сведений об этом иллюзорном ремейке, а значит, предстоящий анонс мог показать игру, находящуюся на ранней стадии разработки.

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Поскольку выход MGS3 предположительно намечен на следующий год, надеемся, что официальный анонс не ограничится простым тизером или кинематографическим роликом, а продемонстрирует реальный геймплей. Нам не придется долго ждать, чтобы узнать об этом.