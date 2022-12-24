В ассортименте немецкой компании Cougar появилась пара новых воздушных систем охлаждения - Forza 50 Essential и Forza 85 Essential.

Компания Cougar представила процессорные кулеры башенного типа Forza 50 Essential и Forza 85 Essential. Forza 50 - более легкий и тонкий из них, с толщиной ребра 50 мм, а Forza 85 Essential имеет толщину ребра 85 мм, отсюда и названия. Forza 50 Essential использует основание Heatpipe Direct-Touch (HDT) и полагается на четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм для отвода тепла от процессора и передачи его через стек ребер, в то время как Forza 85 Essential имеет шесть таких трубок, но через никелированную медную опорную пластину.

Обе модели оснащены вентилятором Cougar NHP120. Этот 120-миллиметровый вентилятор принимает на вход 4-контактный ШИМ, вращается со скоростью до 2 000 об/мин, создавая до 84, 48 CFM воздушного потока при статическом давлении 4, 24 мм H₂O и шуме до 34, 5 дБА. Вентиляторы оснащены гидравлическими подшипниками. С установленным вентилятором размеры Forza 50 Essential составляют 135 мм x 75 мм x 155 мм (ШхДхГ), вес 772 г, а размеры Forza 85 Essential - 135 мм x 110 мм x 155 мм, вес 1, 13 кг. Среди типов процессорных сокетов, поддерживаемых обеими моделями, - LGA1700, AM5, AM4 и LGA1200. Компания не сообщила цену.