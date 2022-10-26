Еще в конце 2021 года компания Crytek выпустила полную трилогию Crysis Remastered для ПК и консолей. На ПК трилогия была эксклюзивом для Epic Games Store, но в ноябре все изменится, поскольку полный пакет наконец-то появится на Steam.
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На этой неделе Crytek разместила трилогию Crysis Remastered Trilogy на Steam, указав дату выхода 17 ноября. Таким образом, игра появится в Steam чуть более чем на год позже, чем в Epic Games Store.
Трилогия, конечно же, включает в себя ремастеры всех трех основных игр Crysis. Оригинальная Crysis Remastered вышла в 2020 году, обновив игру до последней версии CryEngine и продемонстрировав новые графические возможности, такие как трассировка лучей. Ремастеры для Crysis 2 и Crysis 3 делают то же самое.
Когда трилогия Crysis Remastered Trilogy появится в Steam в следующем месяце, на нее будет действовать распродажа со скидкой 40%, так что вы сможете приобрести ее немного дешевле. Стоит также отметить, что зимняя распродажа в Steam будет проходить в конце декабря, поэтому если вы пропустите первую неделю распродажи, то, скорее всего, игра снова появится в продаже чуть больше месяца спустя.