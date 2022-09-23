Несмотря на то, что команда Terraria объявила и выпустила свое "последнее обновление" несколько лет назад, она продолжает обновлять игру, добавляя в нее новые функции и контент. 28 сентября выйдет обновление Labor of Love, которое снова принесет с собой значительные изменения.
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Обновление Terraria 1.4.4 выйдет 28 сентября и принесет с собой десятки изменений и дополнений, включая, но не ограничиваясь ими:
Увеличение количества стеков предметов с 999 до 9999
Новые варианты загрузки снаряжения, позволяющие сохранять до 3 комплектов снаряжения
Модернизация сумки пустоты, которая теперь действует как второе место в инвентаре.
Зараженная грязевая трава
Несколько новых питомцев
Аксессуар в виде ожерелья, который может превратить вас в волка
Добавлено эхо-покрытие, позволяющее сделать невидимыми мебель, блоки и стены, активируемые переключателями
Всего добавлено 17 новых существ
Новая музыка и достижения
Фонари и баннеры в виде сердец теперь можно вешать на платформы.
Это лишь несколько из десятков изменений и дополнений, которые появятся в обновлении и будут улучшены практически все аспекты игры, от геймплея до пользовательского интерфейса, управления и многого другого. Учитывая, насколько обширным является обновление, можно только порадоваться, что разработчик Terraria компания Re-Logic решила сохранить игру еще на некоторое время.