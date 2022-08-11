Президент США Байден подписал закон о CHIPS и науке

В первый год пребывания президента Байдена у власти администрация Байдена-Харрис реализовала промышленную стратегию, направленную на возрождение отечественного производства, создание хорошо оплачиваемых американских рабочих мест, укрепление американских цепочек поставок и ускорение развития отраслей будущего. Эта политика способствовала историческому восстановлению обрабатывающей промышленности, добавив 642 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности с 2021 года. Компании снова инвестируют в Америку, возвращая домой хорошо оплачиваемые рабочие места в обрабатывающей промышленности. Строительство новых производственных объектов увеличилось на 116 процентов по сравнению с прошлым годом.

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Президент Байден подписал двухпартийный закон CHIPS and Science Act of 2022, который закрепит этот прогресс, сделав исторические инвестиции, которые позволят американским рабочим, сообществам и предприятиям выиграть гонку 21 века. Он укрепит американское производство, цепочки поставок и национальную безопасность, а также инвестирует в исследования и разработки, науку и технологии и рабочую силу будущего, чтобы Соединенные Штаты оставались лидером в отраслях завтрашнего дня, включая нанотехнологии, чистую энергию, квантовые вычисления и искусственный интеллект. Закон о "ЧИПах и науке" сделает привлекательными инвестиции в микроэлектронную отрасль США, чтобы американцы могли конкурировать и побеждать в будущем над иными странами. Остается лишь сожалеть, что в России этой отрасли не уделяется внимание на государственном уровне.

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