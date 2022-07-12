Ранние процессоры AMD EPYC "Genoa" имеют огромную теплораспределительную крышку

Утечка, ранее известная тем, что раскрыла спецификации процессоров AMD EPYC следующего поколения, теперь пополнилась фотографиями, которые, похоже, являются инженерными образцами, хотя они просуществовали недолго.

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Известному специалисту по утечкам информации Yuuki_Ans посчастливилось получить пару инженерных образцов EPYC 9000 от AMD "Genoa", что позволило ему сделать несколько фотографий и поделиться ими в Twitter. Глядя на них, вы можете увидеть массивный сокет SP5 и смехотворное количество выводов, которые будут иметь предстоящие чипы EPYC. Фотография идеально подходит для получения представления о размере сокета, так как под ней виден слот DIMM.

К сожалению, вскоре после получения образцов и их установки, автору утечки не повезло: чипы сгорели при первой загрузке и теперь непригодны для использования, что является риском, которому всегда подвергаются ранние предрелизные устройства.

Утечка не сообщила, почему именно сгорели чипы, так что это могло быть недостаточное охлаждение, человеческая ошибка или какая-то другая техническая проблема. Эти два образца теперь сгорели, поэтому мы не получим никаких цифр производительности, но мы можем взглянуть на чип впечатляющего размера и сокет.

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