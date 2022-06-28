Еще в мае Valve официально отреагировала на недовольство фанатов состоянием Team Fortress 2. На протяжении многих лет в игре присутствовали ошибки и боты, которые активно разрушали игру для легальных игроков. Первый патч, направленный на решение этих проблем, уже вышел, и теперь, похоже, боты TF2 действительно ломаются.
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Как отмечает Тайлер Маквикер, недавний патч для Team Fortress 2 принес множество изменений, не упомянутых в официальных патч-нотах Valve. Боты не были упомянуты в официальных патч-нотах Valve, но некоторые из самых популярных бот-сервисов TF2 теперь не работают. В общей сложности, по оценкам, более 30 000 ботов были удалены из игры.
Эта новость последовала за протестом фанатов, призванным привлечь внимание Valve. Стратегия сработала, Valve признала кампанию #SaveTF2 и пообещала исправления. Первый патч появился 22 июня, а всего через день последовало еще одно исправление, в котором были исправлены ошибки и эксплойты в игре.
Среди этих ошибок были эксплойты, позволяющие использовать команды sv_cheats на "защищенных" серверах, а также ошибки игрового процесса. Как обычно, дорожная карта отсутствует, поэтому мы не знаем, когда ожидать следующего обновления, а также не знаем, планируются ли Valve дальнейшие изменения. Team Fortress 2 наконец-то получает то внимание, в котором она так нуждалась. Многие ли из вас играли после недавних патчей?