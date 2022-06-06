На прошлой неделе во время State of Play компания Capcom показала новый трейлер для Street Fighter 6, а также дату выхода - 2023 год. Издатель планировал раскрыть больше подробностей позже в этом году, включая список персонажей, но утечка информации произошла раньше. Вместо того чтобы уклониться от ответа, Capcom прямо заявила об утечке, по сути, подтвердив ее достоверность.
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Выход Street Fighter 6 запланирован на 2023 год для PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК. Игра не выйдет на Xbox One последнего поколения от Microsoft, но Street Fighter 6 знаменует собой возвращение франшизы на Xbox, поскольку Street Fighter 5 был эксклюзивом для консоли PS4. Игра построена на движке RE Engine, на котором уже несколько лет работают основные релизы Capcom.
Что касается списка персонажей, то на данный момент для Street Fighter 6 запланировано 22 персонажа. Некоторые из них - любимцы фанатов, но есть и новые лица. Утечка, которую вы можете увидеть в полном объеме на Resetera, показывает всех персонажей с их японскими именами, написанными ниже.
Capcom не оставила ситуацию без внимания, написав в Твиттере, что "мы все видели то, что не должны были видеть", и поблагодарив фанатов за их позитивную реакцию и поддержку.