Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Цены на память DDR5 значительно снизились в этом году
Оперативная память DDR5 значительно подешевела
анонсы и реклама
<b>3060 Ti Gigabyte уже за 60 тр</b>
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-40% на 3080 Ti - смотри цену
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

В конце прошлого года компания Intel выпустила процессоры Alder Lake, положив начало эре памяти DDR5. Сначала цены на память DDR5 были заоблачными: комплекты объемом 32 ГБ стоили более 400 фунтов стерлингов. С тех пор рынок значительно просел.

ComputerBase уже некоторое время следит за ценами на память DDR5. На момент запуска комплект памяти DDR5-4800 объемом 32 ГБ стоил более 400 фунтов стерлингов, но сейчас аналогичные комплекты можно найти менее чем за 150 фунтов стерлингов. Таким образом, цена гигабайта памяти DDR5 составляет менее 5 евро, тогда как в конце 2021 года такой же гигабайт стоил бы 15 евро. Только за последний месяц цена на комплект, используемый для сравнения (комплект DIMM Kingston ValueRAM), упала на 20%. Если ситуация будет развиваться такими темпами, мы можем увидеть комплекты DDR5 по цене комплектов DDR4 до конца лета.
Однако не только комплекты SO-DIMM дешевеют. Комплекты U-DIMM также значительно подешевели. Модуль U-DIMM DDR5-4800 объемом 16 ГБ стоил в феврале 99 евро, а сейчас его можно найти в продаже за 42 евро. Стоит отметить, что это улучшение цен наиболее заметно в памяти DDR5-4800. Если вам нужен комплект со скоростью до 6 000 МГц, вам придется потратить не менее 250 евро. За все, что свыше этого, вы можете заплатить более 400 евро.

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети заметили первую плату с поддержкой памяти DDR5-5200 для процессоров Intel Raptor Lake-S
Стоимость памяти DDR5 опустилась ниже 5 евро за гигабайт
Corsair выпустила быструю оперативную память Dominator Platinum RGB DDR5-6600
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг криптовалюты Ethereum подходит к концу, 8-го июня произойдет слияние тестовой сети
36
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
88
Сотрудники Google из Индии создают в коллективах "кастовую систему" и это стало большой проблемой
20
Ютубер продемонстрировал идеальное решение для покупки в настоящий момент
19
Российский программист создал работающую версию эмулятора PlayStation 4 – проект в стадии разработки
11
Proof-of-Stake Эфириума откладывается
15
Apple AirPods Pro 2 следующего поколения получат минимальные изменения в дизайне
+
Игрок War Thunder из-за ссоры на форуме слил секретные данные об оружии Китая
10
Майнинг Эфира в РФ становится невыгодным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 можно за 34 месяца
18
Valve назвала 10 самых популярных игр на Steam Deck и рассказала о новых изменениях в портативном ПК
+
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
79
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 SUPER подешевела на 40%
34
С начала 2021 г. мошенники вытянули из американцев более $1 млрд в криптовалюте
+
Игровые видеокарты стали доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000 рублей
9
Оверклокерам из Казахстана удалось отличиться в разгоне процессоров AMD FX
16
Около 17 миллиардов долларов потерял Илон Маск за день, на слухах о сокращении штата сотрудников.
3
Инсайдеры ожидают рост TDP в среднем сегменте видеокарт GeForce RTX 40 — больше 220 Вт у RTX 4060
29
Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
11
Май 2022 года установил антирекорд по продажам легковых авто в России с 1991 года
30
CNBC: в ближайшее время исчезнут тысячи ненужных криптовалют
11

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
89
Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
17
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
52
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
56
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
97
Главные игры июня 2022 года
18
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Константин Лесничий
21:10
"Ну это и логично - чем сложнее техника, тем чаще она ломается." Странный вывод ) А у интелов вроде тоже немало транзисторов, но ведь с ними проблем нет ?
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
MriS
21:08
Процы от АМД на год покупают, а затем меняют на новый. Бывшую тыкву на Авито продают и норма. Годовалую эксплуатацию без разгона они выдерживают, либо по гарантии меняется. Главное доску хорошую купит...
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Yilec
21:07
"Покупал год назад на Авито Ryzen 7 5800x с двумя мертвыми ядрами. При загрузке Windows система всегда уходила в синий экран смерти." и т.д. и т.п. Статья о боли. И том что эта боль автору нравится, п...
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Нешешбек
21:07
я против
The Economist: 37% людей в развитых странах поддерживают признание криптовалют платёжными средствами
ЁжЫкьВтуманэ
21:07
Короче,если кто не понял,то надо брать боксовые процессоры у местных ретейлеров,а не на юлито и али в 1.5 раза дешевле покупать без гарантии,иначе они сгорят.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
wwr222
21:06
Я не уверен, что прям остро стоит проблема с надежностью. А те случаи...Даниил ведь не разбирается с первопричиной. Возможно (не факт, но версия) потребляшки покупают, сами собирают на дешман платах. ...
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Андрей Маликов
21:05
закупка через дружественные страны для США - ЕС, продолжения ковид-дебилизма2020 vers. 2.0. = усложнение логистических цепей - построение новых
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
Нешешбек
21:00
это какашки в коробке?
85 смартфонов Xiaomi получат операционную систему Android 13
Андрей Маликов
21:00
деревенский дурачок, один раз посмотрел его видео "лаги в Тутлах", проц у мужика был 8700к + ssd 970 evo plus, и Этот деревенский специалист объяснил лаги низкой производительностью SSD, посоветова...
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Нешешбек
20:58
мерзкая рожа
Proof-of-Stake Эфириума откладывается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем