Оперативная память DDR5 значительно подешевела

В конце прошлого года компания Intel выпустила процессоры Alder Lake, положив начало эре памяти DDR5. Сначала цены на память DDR5 были заоблачными: комплекты объемом 32 ГБ стоили более 400 фунтов стерлингов. С тех пор рынок значительно просел.

ComputerBase уже некоторое время следит за ценами на память DDR5. На момент запуска комплект памяти DDR5-4800 объемом 32 ГБ стоил более 400 фунтов стерлингов, но сейчас аналогичные комплекты можно найти менее чем за 150 фунтов стерлингов. Таким образом, цена гигабайта памяти DDR5 составляет менее 5 евро, тогда как в конце 2021 года такой же гигабайт стоил бы 15 евро. Только за последний месяц цена на комплект, используемый для сравнения (комплект DIMM Kingston ValueRAM), упала на 20%. Если ситуация будет развиваться такими темпами, мы можем увидеть комплекты DDR5 по цене комплектов DDR4 до конца лета.

Однако не только комплекты SO-DIMM дешевеют. Комплекты U-DIMM также значительно подешевели. Модуль U-DIMM DDR5-4800 объемом 16 ГБ стоил в феврале 99 евро, а сейчас его можно найти в продаже за 42 евро. Стоит отметить, что это улучшение цен наиболее заметно в памяти DDR5-4800. Если вам нужен комплект со скоростью до 6 000 МГц, вам придется потратить не менее 250 евро. За все, что свыше этого, вы можете заплатить более 400 евро.

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