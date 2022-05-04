noblechairs - производитель геймерских кресел из Германии

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Команда noblechairs уже не первый год работает над созданием индивидуальных моделей и совместных проектов. До сих пор мы видели кресла, созданные в честь игр Bethesda и Ubisoft, супергероев Marvel, а теперь, 4 мая, компания представит свое первое кресло, посвященное "Звездным войнам".

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Кресло noblechairs HERO Boba Fett Edition появится в продаже в ближайшее время. На этот раз компания объединилась с Lucasfilm для производства серии кресел, вдохновленных "Звездными войнами", и первое из них вдохновлено Бобой Феттом и его знаменитыми доспехами.

Кресло Boba Fett Edition имеет зелено-черную основу с бордовыми и золотыми вставками. На спинке кресла пришит шлем Бобы Фетта. Среди других особенностей - регулируемая поясница, 4D-подлокотники, механизм качания, регулировка высоты и откидывающаяся спинка.

Игровое кресло noblechairs HERO Boba Fett Edition будет доступно для предварительного заказа с сегодняшнего дня по цене £424, 99.

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