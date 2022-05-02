DDR5 SDRAM (англ. double-data-rate five synchronous dynamic random access memory) — пятое поколение оперативной памяти, являющееся эволюционным развитием предыдущих поколений DDR SDRAM

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

В последнее время профессиональные оверклокеры начали выходить за пределы отметки 10K МГц на памяти DDR5. После того, как команда MSI установила первый рекорд +10 000 МГц, Gigabyte быстро последовала за ней, установив новый рекорд скорости памяти DDR5 на 10 022 МГц.

По данным HWBot, новый рекорд был достигнут профессиональным оверклокером Gigabyte "HiCookie". Оверклокер использовал Intel Core i9-12900K и 16 ГБ DDR5-4800 планок Gigabyte Aorus RGB на материнской плате Gigabyte Z690 Aorus Tachyon. В качестве операционной системы HiCookie использовал Windows XP Professional. Как вы уже догадались, и процессор, и память охлаждались с помощью LN2.

Процессор имел только два ядра, которые были разогнаны до 2, 1 ГГц. Что касается памяти DDR5, то она работала на частоте 10 022 МГц с таймингами 46-58-58-46-104-2. После отправки данных HiCookie попросил HWBot прислать запись осциллографа - эффективный метод фильтрации сообщений, содержащих ошибки. После этого запись была подтверждена.

Комплекты памяти DDR5 потребительского класса все еще далеки от достижения этих скоростей, поскольку в настоящее время их частота составляет 7 000 МГц. Однако по мере развития технологии DDR5 и появления новых платформ с поддержкой DDR5, таких как Intel Raptor Lake и грядущая серия Ryzen 7000 от AMD, мы должны увидеть повышение скорости потребительской памяти DDR5.

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