Это 11,6-дюймовый мобильный ЖК-дисплей

ORION - это мобильный ЖК-дисплей, который превращает Nintendo Switch в большой экран

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Nintendo Switch крепится в задней части устройства. 21 февраля 2022 года компания TORO TECH JAPAN (штаб-квартира: Тошима-ку, Токио) объявила о выпуске мобильного дисплея, который может заменить экран Nintendo Switch. Проект стартует 22 февраля на краудфандинговой площадке GREENFUNDING.

Это 11,6-дюймовый мобильный ЖК-дисплей, разработанный тайваньской компанией UP-Switch, специализирующейся на игровых аксессуарах, и имеющий слот на задней панели для хранения Nintendo Switch. Кроме того, сбоку у него есть рельс для крепления Joy-Con, что позволяет увеличить экран в портативном режиме.

Также имеется стереодинамик 2,5 Втх2, разъем для наушников и подставка для ног. Также имеется входной разъем HDMI, поэтому его можно использовать как обычный мобильный ЖК-дисплей.

С разрешением Full HD, шириной 400 мм, высотой 180 мм, толщиной 40,6 мм (с прикрепленным держателем контроллера) и весом 570 г, этот краудфандинговый проект представляет собой проект "Все или ничего" с целевым сбором 5 000 000 иен. Первые 1050 человек, которые зарегистрируются, получат бесплатный мобильный аккумулятор емкостью 10 000 мАч для опробования.

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