новенькие ноутбуки iiyama с DVD станут спасением для олдов

Всем известно, что абсолютно во всех новых ноутбуках отсутствует привод оптических дисков. Но у миллионов людей, особенно пожилого возраста хранятся стопки дисков с семейными фотографиями и видеозаписями утренников внуков.

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Отвечая на чаяния данной категории граждан компания iiyama выпустила в свет ряд своих ноутбуков с DVD-приводами.

Все четыре 15,6-дюймовых ноутбука оснащены процессорами Core 11-го поколения и новейшими приводами DVD Super Multi Drive .

Модель STYLE-15FH121-i3-UXDX оснащена процессором Core i3-1115G4, 8 ГБ памяти и твердотельным накопителем NVMe емкостью 250 ГБ, рекомендованная цена 46000 рублей.

Ноутбук LEVEL-15FH121-i7-UXSX оснащен процессором Core i7-1165G7, 16 ГБ памяти и твердотельным накопителем NVMe емкостью 500 ГБ, его рекомендованная цена составляет 66000 рублей.

SENSE-15FH121-i5-UXRX оснащен процессором Core i5-1135G7, 16 ГБ памяти, 1 ТБ NVMe SSD, а его рекомендованная цена составляет 62000 рублей.

SOLUTION-15FH121-i3-UXSX оснащен процессором Core i3-1115G4, памятью 16 ГБ, SSD NVMe на 500 ГБ, Office Personal 2021, а цена составляет 65000 рублей.

Все устройства оснащены приводом DVD Super Multi Drive, 15,6-дюймовым ЖК-дисплеем iiyama с разрешением 1920 x 1080 и операционной системой Windows 11 Home.

Богатый набор интерфейсов состоит из слота для карт SD, USB 3.1 Type-C, USB 3.0, USB 2.0 x 2, mini D-Sub 15-pin, выход HDMI, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, Gigabit Ethernet. А также для любителей онлайн конференций в Зуме или Скайпе есть 1-мегапиксельная веб-камера.

Размеры устройств составляют приблизительно 361 x 256 x 31,7 мм (Ш x Г x В).

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