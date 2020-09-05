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Собираем системный блок для ПК-боярина за миллион рублей.

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Все уже знают, что NVIDIA анонсировала новые видеокарты, и это повод для того, чтобы обновить конфигурацию компьютера для зажиточного геймера. Давайте посмотрим, каким же должен быть нормальный ПК в четвертом квартале 2020 года.

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Начнем с видеокарт. Конечно же это будет GeForce RTX 3090. Причем только эту видеокарту можно объединить в SLI, поэтому возьмем две такие карты. Только две такие карты позволят с комфортом поиграть в любые игры с разрешением 8К. Наконец-то пасьянс Косынка будет работать плавно и без тормозов. А по ночам можно будет на этих видеокартах майнить, чтобы чуть-чуть отбить их стоимость.

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Для соединения видеокарт нам понадобится подходящий специальный фирменный мостик NVIDIA.

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Далее нам нужен процессор. Конечно же это будет Intel Core i9-10900K – 10 ядер, 20 потоков, лучшая производительность на сегодняшний день. На данном процессоре любые игры будут летать, также быстрой будет работа с любыми профессиональными программами.





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Для охлаждения процессора нам понадобится водяное охлаждение, иначе никак, башенные кулеры уже не смогут справиться. Выберем NZXT Kraken Z73 Liquid Cooler (RL-KRZ73-01) – это хорошая и мощная система охлаждения с тремя вентиляторами, которая будет удерживать наш горячий процессор в приемлемых температурных рамках, в результате чего процессор будет достигать максимальной производительности и не сбрасывать частоту из-за перегрева.





Далее нам нужная материнская плата, и это будет красотка ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME. Она дает максимум возможностей и сможет покрыть любые потребности любого геймера. Данная материнская плата поддерживает 4 слота M.2, поэтому заполним их все. Также на материнской плате размещен двухдюймовый OLED-дисплей, на который выводятся POST-коды, температуры, скорости вентиляторов и любая другая анимация, по желанию пользователя. И еще в комплекте идет контроллер Thunderbolt 3.





Накопитель возьмем простой, но достойный - 3.84Tb SSD Samsung PM983. Целых 3,84 терабайта в одном накопителе, соответственно в четырёх – 15,36 терабайт, этого пока хватит для игр и различных рабочих материалов.





Память выберем CORSAIR Dominator Platinum RGB 64GB (4 x 16GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3600. Это комплект из четырех модулей по 16 гигабайт каждый, работающих на частоте 3600 МГц. Кому-то покажется частота памяти низкой, но согласно спецификации материнской платы это максимально возможный комплект, который она поддерживает в такой конфигурации.





Блок питания выберем достойный, чтобы смог запитать все компоненты - 2000W Super Flower Leadex Platinum (SF-2000F14HP). Титановый блок питания на 2000 Вт.





И последнее, что нам понадобится - это просторный корпус. Мы выберем Be Quiet Dark Base Pro 900 Black rev. 2. Это большой и просторный корпус, который вместит в себя все наши компоненты.

А теперь давайте подобьем баланс, во сколько обойдется вся эта красота.

GeForce RTX 3090 х 2 – 1500$ х 2 = 3000$ (цена анонса, пока еще не продается)

NVLINK – 80$ (цена анонса, пока еще не продается)

Intel Core i9-10900K – 641$

NZXT Kraken Z73 Liquid Cooler (RL-KRZ73-01) – 280$

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME – 975$

3.84Tb SSD Samsung PM983 x 4 – 910$ x 4 = 3640$

CORSAIR Dominator Platinum RGB 64GB (4 x 16GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3600 – 766$

2000W Super Flower Leadex Platinum (SF-2000F14HP) – 540$

Be Quiet Dark Base Pro 900 Black rev. 2 – 276$

Итого 10198$ или 764850 рублей по сегодняшнему курсу без учета доставки. Так что, надо брать, пока не подорожало.











