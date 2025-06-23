Разработчики активно внедряют новые методы, чтобы сделать окружение ещё живее и масштабнее

В новом видеоблоге от студии Unknown Worlds, посвящённом разработке Subnautica 2, были раскрыты детали создания мира, включая использование новых технологий и подходов. Видео показывает, как команда строит океан, наполненный живыми формами жизни, где каждый элемент реагирует на игрока и меняется со временем.

Сет Биггл, старший дизайнер сюжета, объяснил, что вселенная второй части будет тесно связана с предыдущими играми, но при этом станет основой для чего-то нового. Он отметил, что игрок может быть не просто последним человеком — он может стать первым представителем вида, который начнёт меняться под влиянием инопланетной ДНК. Такой подход добавляет слоистости истории и погружает в атмосферу изменений, происходящих как с миром, так и с самим персонажем.

Уровень детализации достигается благодаря ручному созданию локаций. Артём Левин, дизайнер уровней, подчеркнул, что, как и в прошлых частях, все зоны создаются с учётом баланса между естественностью и игровыми задачами. Это делает исследование мира более осмысленным и менее случайным. Чтобы устранить стыки между 3D-объектами, команда внедрила MeshBlend — инструмент, позволяющий художникам плавно соединять модели после их импорта.

Также был представлен процесс создания существ: специалисты используют процедурное моделирование в Blender, чтобы изменять форму щупалец, гибкость тел и движения монстров. Это позволяет добиться уникальности каждой формы без излишнего расхода памяти. Геологические элементы, такие как камни, разрабатываются с помощью кастомного набора Tufa Kit, созданного на базе Substance Designer и ZBrush. Такие решения помогают строить крупные образования, которые выглядят естественно и не повторяются механически.