Создатели намекнули о возможности порта, но официального подтверждения пока нет

Во время последнего выпуска шоу Letter from the Producer, посвящённого Final Fantasy XIV, её продюсер Naoki Yoshida и креативный директор Kazutoyo Maehiro затронули тему платформенного расширения серии. В ходе обсуждения Yoshida отметил, что Final Fantasy XVI стала доступна на Xbox Series после дебюта на PlayStation 5, а значит, единственной консолью, где она пока отсутствует, остаётся Nintendo Switch 2.

В ответ на это Maehiro с улыбкой заявил, что сделает всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Хотя фраза была сказана в шутливой форме, пользователи обратили внимание на то, что команда Square Enix не исключает возможность портирования игры на новую японскую платформу. Это высказывание стало поводом для новых разговоров о том, что проект может быть перенесён на Switch 2, особенно учитывая уже известный факт выхода Final Fantasy VII Remake Intergrade на этой системе.

Ранее в этом году в сети ходили слухи о возможном появлении Final Fantasy XVI на Switch 2, однако они воспринимались как маловероятные из-за технических ограничений. Но успешный запуск других частей серии на этой платформе даёт основания полагать, что разработчики способны адаптировать даже самые ресурсоёмкие проекты под аппаратную начинку Switch 2.

Для поклонников франшизы, которые также являются владельцами Nintendo Switch, этот намёк стал важным событием. Остаётся ждать, будет ли реализована эта идея, или же она останется лишь шуткой между коллегами. Но одно ясно уже сейчас: если компания сможет оптимизировать игру так же, как это было сделано с VII Remake, то Final Fantasy XVI на Switch 2 станет реальностью.