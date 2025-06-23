Изменение позволит повысить эффективность встроенной графики до 20%, не влияя на стабильность системы

В рамках работы над новой версией Ubuntu (25.10) разработчики совместно с Intel рассматривают возможность отключения определённых мер защиты в драйверах для интегрированной графики. Это решение направлено на повышение скорости отрисовки и общей производительности, которое может принести до 20% прироста в сравнении с текущим состоянием.

Стоит отметить, что эти меры безопасности были внедрены ранее в связи с уязвимостями вроде Spectre и Meltdown, которые позволяли потенциальным злоумышленникам получить доступ к данным через процессорный кэш. Хотя аналогичные средства защиты затронули и графическую подсистему, серьёзных инцидентов с участием видеоядер Intel пока зафиксировано не было. Тем не менее, защитные механизмы всё же создавали дополнительную нагрузку, которая снижала быстродействие iGPU.

По информации от Phoronix, компания Intel уже выпускает официальные сборки своих драйверов с отключенными предупреждающими механизмами, и Canonical намерена использовать этот подход в будущих версиях пакетов для Ubuntu. Отключение будет происходить через специальный флаг — NEO_DISABLE_MITIGATIONS, который задействуют на уровне компиляции.