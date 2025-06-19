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ddr22
Borderlands 4 станет более масштабным шагом в развитии серии, чем предыдущая часть
Новый взгляд на вселенную Borderlands принесёт больше изменений в геймплей и повествование

Создатели Borderlands 4 утверждают, что эта часть серии развивает франшизу гораздо сильнее, чем Borderlands 3. Об этом сообщил исполнительный продюсер Chris Brock в интервью изданию Gamereactor. По его словам, после выхода третьей части прошло достаточно времени, чтобы команда Gearbox могла позволить себе не просто продолжить дело, но и сделать значительный шаг вперёд, особенно в аспектах навигации по миру и исследования.
Если сравнивать с предыдущими частями, то разница между Borderlands 2 и 3 была связана с желанием вернуть игрокам знакомое ощущение игрового процесса. Тогда студия делала ставку на узнаваемость, чтобы поклонники чувствовали себя как дома. В этот раз акцент сделан на развитие механики: теперь передвижение, прыжки, взаимодействие с ландшафтом стали важнее. Это изменило саму структуру игры, добавив больше свободы в том, как можно подходить к выполнению заданий и преодолению препятствий.
Также стало известно, что тон повествования и юмор в новой части будут отличаться от предыдущих игр. Старший писатель проекта Taylor Clark объяснил, что это связано с общей атмосферой мира. Если в прошлых играх царил хаос, где всё вокруг пыталось вас убить, а персонажи вели себя дерзко и безудержно, то новый сеттинг — планета под жёстким диктаторским режимом — требует более серьёзного подхода к шуткам и диалогам.
Это не значит, что юмор исчезает полностью. Просто он стал менее случайным, а больше встроен в контекст происходящего. Команда разработчиков работала над тем, чтобы шутки звучали уместно и не выглядели чужеродными в подавляющей атмосфере нового мира. По их мнению, без этого элемента серия потеряла бы свою суть, но важно сохранять баланс.
Для тех, кто следит за развитием франшизы, такие изменения могут стать важным сигналом того, что Gearbox не просто повторяет успешную формулу, а пытается развивать вселенную в новых условиях. Остаётся ждать релиза и первых отзывов, чтобы понять, насколько хорошо сочетаются новые идеи с духом Borderlands. Но уже сейчас ясно одно: четвёртая часть намерена говорить с игроками на другом языке, оставаясь при этом верной своей сути.

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#borderlands 4
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