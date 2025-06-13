Capcom отмечает юбилей и готовит новых бойцов на годы вперёд

Capcom официально объявила, что Street Fighter 6 преодолела отметку в 5 миллионов проданных копий. Это стало известно через пост на официальной странице игры в X (бывший Twitter). Юбилей совпал с двухлетием со дня выхода игры — она дебютировала 2 июня 2023 года.

Предыдущая часть — Street Fighter 5 — за семь лет набрала более семи миллионов продаж. Однако учитывая, что SF6 продолжает расти и получает регулярные обновки, есть шанс, что к трёхлетию она станет самой продаваемой игрой в истории франшизы.

Компания также подтвердила план по расширению состава бойцов. В этом году летом в игру вернётся Сагат, затем осенью 2025 года присоединится C. Viper, весной 2026 года — Алекс, а следом за ним появится Ингрид. Это делает Street Fighter 6 живым проектом, который Capcom намерена развивать как минимум до 2026 года.