Новые утечки указывают на масштабный прирост производительности от AMD с переходом на архитектуру Zen 7

По данным Moore’s Law Is Dead, новый флагманский процессор AMD для настольных систем на базе архитектуры Zen 7 получит до 32 ядер (64 потоков), что почти в два раза превышает показатель текущего поколения Ryzen 9000. Это стало возможным благодаря использованию двух CCD по 16 ядер каждый. Если информация подтвердится, то это будет одним из самых серьёзных изменений в линейке потребительских CPU за последние годы.

Также упоминается, что эти чипы будут использовать технологию V-Cache, хотя версия с трёхмерными ядрами (3D Core) пока не планируется для потребительского рынка. Вместо этого AMD сделает ставку на увеличение количества классических ядер и их эффективности.

Судя по всему, Zen 7 будет работать на новом сокете AM6, что уже было подтверждено ранее. Это значит, что потребуется обновление платформы, но вместе с этим — доступ к следующему поколению памяти DDR5 и PCI-E 5.0. Ожидается, что выпуск состоится в 2028 году, так что точные характеристики и названия могут измениться.