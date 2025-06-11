Обновление принесёт Mac современный интерфейс, Phone-приложение, улучшенный Spotlight и Games Hub

Apple официально анонсировала macOS Tahoe 26 — новую версию операционной системы для своих компьютеров. Обновление стало частью крупного релиза программного обеспечения компании и выделяется не только свежим внешним видом, но и целым рядом новых инструментов для повышения удобства работы.

Самой заметной особенностью стал новый дизайн под названием Liquid Glass. Он добавляет полупрозрачные элементы, плавающие окна и обновлённые иконки в доке. Это делает интерфейс более живым и единообразным с другими платформами Apple, такими как iOS 26, iPadOS 26 и visionOS. Control Center тоже переработан и теперь использует те же визуальные эффекты, что и на других устройствах.

Одним из ключевых функциональных обновлений стало появление отдельного приложения Phone. Оно позволяет синхронизировать звонки, контакты и голосовые сообщения с вашим iPhone прямо на Mac.

Spotlight также получил серьёзную проработку: теперь он объединяет результаты поиска с вашего Mac и iPhone, включая файлы, события, приложения и облачные документы. Также можно запускать iPhone Mirroring через него, чтобы быстро переключаться между устройствами. Quick Notes дополнили поиск, добавив возможность выполнять контекстные команды через Spotlight.

Live Activities теперь доступны и на Mac — они отображаются в строке меню и позволяют отслеживать активные процессы, такие как доставка или транспорт. FaceTime и Messages получили интеграцию перевода в реальном времени, а библиотека Shortcuts стала мощнее за счёт доступа к функциям Apple Intelligence, Image Playground и Genmoji.

Ещё одной важной новинкой стало появление отдельного приложения Games. Теперь оно служит центром для всех игровых активностей, включая друзей, онлайн-режимы и интеграцию с Game Overlay — это даёт доступ к чатам и настройкам игр без выхода из полноэкранного режима. Впервые журналы и заметки из Journal.app стали доступны во всех системах Apple, включая Mac.

Tahoe 26 — это не просто поверхностное обновление. Это шаг вперёд в сторону более глубокой интеграции с экосистемой Apple, улучшения производительности и удобства. Хотя Apple Intelligence пока не показана полностью, уже ясно, что компания продолжает развивать идеи, начатые в других системах.

Точная дата выхода пока не объявлена, но, учитывая сроки других обновлений, она может состояться осенью 2025 года.