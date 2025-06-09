Небольшая студия Cubit Studios представила амбициозный проект Infinitesimals

Во время презентации Summer Game Fest была показана Infinitesimals — новая научно-фантастическая игра от небольшой, но перспективной студии Cubit Studios. Это проект, вдохновлённый масштабом открытых миров и детализацией, характерной для AAA-игр, несмотря на скромные размеры разработчика.

В центре сюжета — капитан Awkney Relinrake, инопланетный персонаж размером с насекомое, который оказывается потерянным в гигантском мире после крушения корабля. Его главная цель — найти выживших членов экипажа, но сделать это будет непросто: окружающая среда полна опасностей, включая диких хищников, странные машины и другие угрозы, которые могут стать кошмаром.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Для исследования мира игрок получает в своё распоряжение реактивный ранец, позволяющий осваивать новые высоты, и боевой мини-корабль под названием POD, который поможет в боях и передвижении по территории. Всё это добавляет игре элементы паркинга, тактического подхода к сражениям и свободного путешествия по миру.

Трейлер игры, представленный на мероприятии, демонстрирует потрясающую графику, созданную на движке Unreal Engine 5. Хотя были замечены небольшие просадки частоты кадров, в целом визуальный стиль и проработка мира оставляют сильное впечатление. Релиз намечен на 2026 год, платформы включают PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Epic Games Store.