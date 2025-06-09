Новый тип памяти обещает большую пропускную способность и энергоэффективность

По данным от Business Post, Samsung активизировала работу над новым поколением мобильной памяти — LPDDR6. Это произошло на фоне того, что китайская компания CXMT завершила разработку LPDDR5X и уже перешла к созданию LPDDR6. Чтобы не потерять лидерство в гонке за технологическое преимущество, южнокорейский гигант начал массовое производство своих чипов по технологии 1c DRAM, которая обеспечивает более высокую плотность и стабильность.

LPDDR6 должна стать важным элементом не только для смартфонов, но и для других сфер — таких как ИИ, робототехника, автономные машины и портативные игровые устройства. Новое поколение памяти предложит повышенную пропускную способность и меньшее энергопотребление.

Согласно утечкам, первым клиентом Samsung станет Qualcomm, которая, вероятно, внедрит эту память в свой следующий флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2. Хотя пока нет информации о других партнёрах, аналитики полагают, что спрос на LPDDR6 вырастет, как только она поступит в серийное производство.