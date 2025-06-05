CAPCOM показала геймплей Pragmata и объявила дату выхода

После нескольких лет молчания CAPCOM наконец вернулась к своему загадочному проекту Pragmata. Во время июньской презентации PlayStation State of Play был показан новый трейлер, снятый на PlayStation 5 Pro, который раскрыл больше деталей о игровом процессе и подтвердил, что игра выйдет в 2026 году.

Трейлер демонстрирует сочетание паркура, головоломок и динамичных сражений от третьего лица. Главная героиня Диана обладает необычными способностями, которые помогают ей преодолевать препятствия и справляться с врагами. Визуально игра выглядит впечатляюще — с высоким уровнем детализации окружения и реалистичной физикой.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;