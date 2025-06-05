Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Игра Pragmata получила новый трейлер и подтверждение релиза в 2026 году
CAPCOM показала геймплей Pragmata и объявила дату выхода

После нескольких лет молчания CAPCOM наконец вернулась к своему загадочному проекту Pragmata. Во время июньской презентации PlayStation State of Play был показан новый трейлер, снятый на PlayStation 5 Pro, который раскрыл больше деталей о игровом процессе и подтвердил, что игра выйдет в 2026 году.

Трейлер демонстрирует сочетание паркура, головоломок и динамичных сражений от третьего лица. Главная героиня Диана обладает необычными способностями, которые помогают ей преодолевать препятствия и справляться с врагами. Визуально игра выглядит впечатляюще — с высоким уровнем детализации окружения и реалистичной физикой.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#pragmata
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России отменили строительство завода по производству технического углерода
2
В Подмосковье запущено новое производство лодочных моторов
+
TSMC считает себя безальтернативным поставщиком чипов для ИИ
+
Производство китайского самолета C919 может быть остановлено из-за проблем с поставками двигателей
1
В сети появились реальные изображения экшн-камеры DJI Osmo Action 6
+
В водоемах России участились случаи заражения церкариозом
+
Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу Контактной группы по обороне Украины
+
SteelSeries анонсировала беспроводные наушники с пространственным звуком и быстрой зарядкой
+
В МВД поступило предложение изменить правила движения для мотоциклов
1
Huawei Pura 80 оснастят системой из четырёх камер на задней панели в модуле треугольной формы
+
Геймплей и релиз Dying Light: The Beast представят на SGF 2025
+
Geely опубликовала фотографии седана Galaxy A7 с автономностью в 2100 километров
+
Игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro появился на изображениях с фирменным дизайном
+
Обновление NVIDIA App 11.0.4 приносит светлую тему и оптимальные настройки для 12 новых игр
2
Искусственный интеллект нашел 19 экологически чистых материалов на замену цементу
1
MSI представила GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC с радиатором типа «подсолнух»
+
Исследование длиной 32 года показало пользу натурального кофе для женского здоровья
1
KDE призывает пользователей Windows 10 переходить на Linux и называет преимущества этого решения
2
404 Media о реакции школ на ChatGPT: обнаружить сгенерированный текст становится сложнее
+
Создатели «Ведьмака 4» показали технодемо игры на движке Unreal Engine 5
13

Популярные статьи

Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
31
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
16
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
11
Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
2
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
40
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
9
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
12
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
12
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
19
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
3

Сейчас обсуждают

Том Райт
09:34
Для дома вполне подойдёт, а если видеокарта амд, то и поиграть можно
KDE призывает пользователей Windows 10 переходить на Linux и называет преимущества этого решения
Демон
09:28
А причина это развал нашей экономики
В России отменили строительство завода по производству технического углерода
NuclearMissionJam
09:25
Прикольно) Есть такая тема на лан пати крупных - перед системником ставят длинную череду холодных банок и бутылок газировки, где-то 10 см между ними. И вроде как это охлаждает заходящий воздух . Виде...
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
DIP32
09:24
Чтоб он заржавел ?))) Видать коррозии не хватает для полного счастья. Особенно будет хорош увлажнитель в высоковольтной части БП))). Чтобы наверняка дуга образовалась)))
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
Владимир Кассалинский
09:20
Тарелку с водой поставь в корпус. У нас старый сервер в стойке перегревался жару. Продували компрессором, меняли термопасту, не помогло. Поставили ведро с водой под сервак и стало норм. Теперь включае...
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
DIP32
09:19
Эта белая и пушистая "пророссийская" Леста забанила меня на весь май, лишили голоса за то, что ответил на вакханалию антироссийских скачек в боевом чате. Причем с циничной причиной якобы пропаганды на...
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
Андрей Тарр
09:18
К сожалению, это фантастика. В особенности в РФ, цены могут оказаться наоборот выше, как и с остальным товаром. Когда допустим в официальном магазине продавца условные 1000руб.+платная доставка, а на ...
Дилеры РФ призвали запретить автопроизводителям продавать машины напрямую онлайн
Andrey Kovalchuk
09:16
8 гигов за 300+ зелени (+торговые наценки-с) - лютая херь IMHO. Так что если бабла на что-то более адекватное нет, выбирать надо более дешёвое конечно же, но хомячки всё равно поведутся на "а типа он ...
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Владимир Кассалинский
09:08
5060 зато новая, на гарантии
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Biggus Dickus
09:03
Выключить и наслаждаться летом.
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем