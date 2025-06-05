После нескольких лет молчания CAPCOM наконец вернулась к своему загадочному проекту Pragmata. Во время июньской презентации PlayStation State of Play был показан новый трейлер, снятый на PlayStation 5 Pro, который раскрыл больше деталей о игровом процессе и подтвердил, что игра выйдет в 2026 году.
Трейлер демонстрирует сочетание паркура, головоломок и динамичных сражений от третьего лица. Главная героиня Диана обладает необычными способностями, которые помогают ей преодолевать препятствия и справляться с врагами. Визуально игра выглядит впечатляюще — с высоким уровнем детализации окружения и реалистичной физикой.