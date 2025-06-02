Новинка выйдет в июне и будет оснащена флагманским чипом Snapdragon 8 Elite.

Согласно свежему слуху от инсайдера Smart Pikachu, Honor готовит к запуску новый складной смартфон — Magic V5. Ожидается, что он поступит в продажу уже в этом месяце, став преемником Magic V3. Пропущенная версия V4 объясняется культурными особенностями Китая, где число 4 считается несчастливым.

Главным преимуществом новинки станет аккумулятор ёмкостью около 6000 мА·ч — это больше, чем у Tecno Phantom V Fold2 (5750 мА·ч), Vivo X Fold3 Pro (5700 мА·ч) и OPPO Find N5 (5600 мА·ч).

Также стало известно, что смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite, что гарантирует высокую производительность. На задней панели появится оптический сканер отпечатков пальцев, а дизайн устройства сохранит прочный форм-фактор, характерный для серии Magic.