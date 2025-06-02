CD Projekt Red добавит возможность запуска пользовательских модов на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

В рамках празднования десятилетия с момента выхода The Witcher 3: Wild Hunt , CD Projekt Red объявила о новом патче, который принесёт кроссплатформенную поддержку модов. Это обновление затронет версии игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, сделав опыт прохождения ещё более открытым для пользовательского контента.

Для реализации задуманного компания будет использовать платформу mod.io. Чтобы загружать и устанавливать моды, игрокам понадобится аккаунт, привязанный к учётной записи CD Projekt Red. При этом создатели модов не ограничены только этой системой — их можно по-прежнему размещать через Steam Workshop и Nexus Mods. Однако владельцам консолей доступ к модам будет открыт только через mod.io.

Важно отметить, что не все моды, доступные на ПК, появятся на консолях. Только те из них, которые соответствуют правилам Fan Content Guidelines и соглашению компании, смогут быть портированы на PlayStation 5 и Xbox Series. Некоторые проекты вне официальных инструментов тоже могут попасть на консоли, но это зависит от проверки со стороны студии.

Это изменение открывает новую эпоху для фанатов моддинга, особенно для тех, кто играет на консолях. Теперь они смогут наслаждаться частью того, что ранее было доступно лишь пользователям ПК. А значит, даже спустя годы после релиза, The Witcher 3 остаётся живым и развивающимся проектом, где сообщество продолжает играть важную роль в жизни игры.