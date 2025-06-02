FromSoftware представляет новую формулу кооперативного выживания в мире Limveld

Новый проект FromSoftware — ELDEN RING: Nightreign — официально вышел на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Игра уже преодолела отметку в 2 миллиона проданных копий по всему миру, что стало важным успехом для Bandai Namco и команды разработчиков.

Это необычный спин-офф основной серии ELDEN RING . Здесь игроки оказались в суровом мире Limveld, где им предстоит объединяться в группы по трое или бросать вызов опасностям в одиночку. Главная задача — выжить три дня и ночь, принимая быстрые решения, исследуя изменяющийся мир и сражаясь с устрашающими боссами, включая знакомые лица из прошлых игр студии.

Каждый игровой сеанс уникален: карта меняется, как и состав оружия, врагов и ландшафтов. Игроки выбирают одного из восьми ночных странников (Nightfarers), каждый из которых обладает собственным стилем боя и особыми способностями. Участие в кооперативных схватках становится ключом к победе над новыми правителями Тьмы — Nightlords, которые дебютируют в финале каждого цикла.

Даже поражения приносят пользу: за неудачные попытки игроки получают реликвии, позволяющие улучшать персонажей под свой стиль игры. Это делает процесс обучения более гибким и даёт шанс вернуться в бой подготовленными.

Игра доступна в нескольких изданиях: стандартном, Deluxe и Collector’s Edition, которая включает в себя физическую копию и дополнительный контент. Несмотря на то, что это не полноценное продолжение ELDEN RING , новинка предлагает совершенно новый опыт — смесь жанров экшена, RPG и процедурного выживания.

ELDEN RING: Nightreign — это попытка создать игру, где каждый игрок может быть героем, а каждая победа — заслуженной. И если вы любите сложные механики, темную эстетику и новые повороты судьбы, то Limveld станет вашим следующим испытанием.