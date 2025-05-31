Результаты Geekbench указывают на прирост до 31% по сравнению с предыдущим поколением

На фоне приближающегося старта продаж видеокарты Radeon RX 9060 XT, в Сети появились первые результаты её тестов в бенчмарке Geekbench. Тесты OpenCL и Vulkan показали, что новинка может быть на 25–31% быстрее, чем её предшественник — Radeon RX 7600 XT.

Тестирование проводилось на системе с процессором Ryzen 7 9800X3D, материнской платой Gigabyte X870E AORUS MASTER и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-8000. Результаты оказались довольно высокими: 109 315 баллов в OpenCL и 124 251 в Vulkan. Это говорит о заметном прогрессе в вычислительной мощности для своей ценовой категории — ниже $350.

Несмотря на то, что Geekbench не является прямым индикатором игровой производительности, он помогает понять общую тенденцию. В данном случае RX 9060 XT уступает более дорогому варианту — RX 7700 XT — примерно на 14% в OpenCL и 12% в Vulkan. Однако это ожидаемо, учитывая разницу в количестве вычислительных блоков и объёме видеопамяти.

Интересно и сравнение с флагманами NVIDIA. По данным тестов, GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 немного обходят RX 9060 XT по OpenCL, но в Vulkan AMD удаётся навязать конкуренцию, почти сравнявшись по производительности.

В свою очередь, старшие модели от AMD, такие как RX 9070 16 GB (non-XT), демонстрируют преимущество в районе +23–32%, что логично, так как они основаны на более крупном чипе Navi 48.

Полная картина станет яснее после официального начала продаж и публикации независимых обзоров. Но уже сейчас можно сказать одно: RDNA 4 продолжает движение AMD вперёд, предлагая игрокам среднего сегмента больше возможностей, чем раньше. И если вы ищете хорошее соотношение цены и производительности, RX 9060 XT может стать интересным выбором.