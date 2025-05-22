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ddr22
Endorfy показала новые корпуса на Computex 2025
Компания Endorfy представила сразу несколько новых решений для сборки ПК: есть и стандартные, и необычные форматы с двойным стеклом и ARGB-подсветкой.

На Computex 2025 Endorfy выступила с серией новых корпусов. Это не просто обновление прошлых версий, а попытка предложить пользователям разные форматы — от минималистичных до тех, что привлекают взглядом. Среди самых заметных новинок — Arx 700 White ARGB, первый в истории компании белый корпус, а также две модели в серии Fishtank (6000 и 8000), выполненные с панелями из закалённого стекла спереди и сбоку. Также представлены Signum M30 — первый microATX-корпус в линейке, и Ventum 400 ARGB, который стал больше своих предшественников.

Самый интересный среди них — Arx 700 White ARGB. Он рассчитан на установку материнских плат формата до ATX, поддерживает 360-миллиметровые радиаторы спереди или сверху, а также позволяет разместить до восьми вентиляторов. В комплекте имеется четыре вентилятора Stratus 140 мм PWM ARGB. По заявлению компании, акцент сделан на воздушном потоке и эстетике, при этом всё оформлено в светлом цвете, что встречается редко. Фронтальная и нижняя части имеют перфорацию с фильтрами от пыли. На передней панели — USB-C 3.2 Gen 2, RGB-контроллер и стандартный набор портов.

Fishtank 6000 и Fishtank 8000 ориентированы на пользователей, которые хотят видеть свою сборку во всей красе. У них две стеклянные панели, одна — спереди, другая — по бокам. В более дорогом варианте, Fishtank 8000, используются изогнутые панели, что усиливает эффект "аквариума". Обе модели поддерживают BTF (Back to Front) воздушный поток, что важно для систем с мощными GPU и CPU. Можно ставить 420 мм радиатор в Fishtank 8000 и до 360 мм в Fishtank 6000. Выпуск намечен на третий и четвёртый кварталы 2025 года. Цены пока не объявлены, но Fishtank 8000 должен быть около $150.

Signum M30 является первым microATX корпусом в линейке Endorfy. Он повторяет стиль Signum 300, но адаптирован под более компактную сборку. Выпуск запланирован на осень 2025.

Ventum 400 ARGB стала крупнее предыдущих Ventum. Теперь она предлагает ещё больше места под оборудование, подходит для сложных сборок и даже может вместить длинные видеокарты и мощные БП. Доступны версии с ARGB и без подсветки.

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