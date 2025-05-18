Если активирован диалоговый режим (diptych), то при движении рычага можно переключаться между изображениями, просматривать их рядом.

Судя по последним утечкам от Fuji Rumors, Fujifilm готовит нестандартное решение для своей новой компактной камеры X Half. Внешне устройство напоминает классические плёночные фотоаппараты. Но вместо плёнки внутри — цифровая матрица, ориентированная вертикально. Это может быть связано с новой функцией Diptych, которая позволяет показывать два кадра рядом. Видимо, для этого и появился странный на первый взгляд рычаг на задней панели.

По информации источника, этот рычаг выполняет несколько функций в зависимости от режима использования. Например, если активирован диалоговый режим (diptych), то при движении рычага можно переключаться между изображениями, просматривать их рядом. Если же используется аналоговый стиль съёмки без экрана, то рычаг служит как "спусковой" механизм: потянул — получил новый кадр. А в обычном режиме он работает как кнопка просмотра предыдущего снимка.

Камера позиционируется как альтернатива серии X100VI, только в более минималистичном и экспериментальном корпусе. Никаких сенсорных панелей, никакого меню с десятками опций. Только основные элементы управления: рычаг, шторочный спуск и диск выдержки. Такой подход уже был у них в модели X-T50, где добавили диск имитации плёночных профилей.

Выпуск намечен на 22 мая 2025 года, хотя точные даты пока не объявлены официально. До этого Fujifilm уже неоднократно намекала на скорый выход этой модели. Возможно, она станет частью линейки, которая развивает идею минимализма и творческого контроля.