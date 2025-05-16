Пятидюймовый экран показывает статистику системы и позволяет настраивать внешний вид под стиль сборки

Antec анонсировала новую линейку AIO-кулеров — Vortex View. Это не типичные жидкостные системы охлаждения, как у других брендов. Здесь добавили интерактивный дисплей, который можно вращать на 360 градусов, и интегрировали его прямо в радиатор. Экран диагональю 5 дюймов (IPS) может выводить информацию о температуре, частотах, нагрузке на процессор, память, даже кастомную графику.

В основе — проверенная схема: PWM-насос для эффективности, оплетённые трубки, и ARGB-вентиляторы, которые работают тихо, но при этом обеспечивают отличный поток воздуха. Но главная фишка — именно этот экран. Он подключается через USB 3.0, а управление картинкой осуществляется через обновлённую платформу iUnity. Теперь она умеет больше: позволяет синхронизировать несколько устройств, настраивать кривые оборотов, менять режимы отображения, настраивать цвета, яркость, синхронизировать с остальной системой. Не просто RGB-эффекты, а полноценное освещение внутри корпуса.

Antec решила пойти своим путём. В то время как другие производители либо добавляют маленькие OLED-панели, либо вообще делают стандартные решения без излишеств, здесь сделали акцент на гибкости и персонализации. Да, это не бюджетный вариант. Но если ты строишь сборку с акцентом на внешний вид и хочешь не просто холодный CPU, а ещё и красивый интерфейс — Vortex View выглядит интересно.

Хотя, конечно, цена пока не объявлена. Но если судить по другим AIO с экраном — например, NZXT Kraken Z8 и так далее — сумма будет выше среднего уровня.

На грядущей Computex 2025 новую СЖО покажут вживую — на стенде Nangang Exhibition Center. Так что можно будет протестировать его в деле: эффективность охлаждения процессора, насколько быстро обновляется информация на экране, не тормозит ли интерфейс приложения. Antec предложила более гибкий и масштабируемый подход, с поддержкой разных режимов и управления через софт.