Видеокарты ZOTAC RTX 50 Series и портативная консоль ZONE удостоены премии Red Dot Design Award 2025

ZOTAC снова доказала, что умеет удивлять. Их новые видеокарты RTX 50 Series и портативная консоль ZONE получили престижную награду Red Dot Design Award. И надо сказать — заслуженно.

Начнем с видеокарт. Дизайнеры явно вдохновлялись современными корпусами с панорамным обзором. Говорят же — видеокарта должна быть не только мощной, но и красивой. Металлический серый цвет, геометрические узоры, цветные акценты — все это делает RTX 50 Series настоящим украшением любого системного блока. Особенно выделяется модель AMP Extreme INFINITY с зеркальной панелью спереди.

Но это не просто красивости. Те самые золотистые элементы — на самом деле усиленная рама для дополнительной жесткости. Геометрический рисунок не просто так — он повторяет структуру системы охлаждения. Форма следует функции, как говорится.

А теперь про ZOTAC GAMING ZONE. Их первая портативная консоль на Windows сразу взяла высокую планку. 7-дюймовый AMOLED-экран, двухступенчатые триггеры, уникальный радиальный регулятор настроек и даже откидная подставка — все это выглядит действительно продуманно.

ZOTAC балансирует между смелыми решениями и практичностью. Их продукты выглядят как арт-объекты, но при этом остаются функциональными инструментами.