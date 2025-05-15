Новый компактный ПК Magnus EA от Zotac получит мощный процессор Strix Halo с поддержкой ИИ.

Компания Zotac анонсировала новый мини-ПК Magnus EA, который станет одним из первых устройств на базе процессоров AMD Ryzen AI Max Strix Halo. Этот компактный компьютер, выполненный в тонком 1U-корпусе размером около 140 мм, обещает впечатляющую производительность благодаря 16-ядерному процессору Zen 5 и встроенной графике RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками.

По заявлениям производителя, система сможет справляться с AAA-играми в разрешении 1440p, а также полностью поддерживать возможности Microsoft Copilot+ благодаря нейропроцессору с производительностью 50 TOPS. Новинка заметно тоньше модели Magnus EN, которая использует гибридную платформу Intel Core Ultra 200H с дискретной видеокартой GeForce RTX 50-й серии.

Ожидается, что Zotac официально представит Magnus EA вместе с другими новыми моделями линейки Magnus на предстоящей выставке Computex.