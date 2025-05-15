Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Zotac готовит мини-ПК Magnus EA на процессорах AMD Ryzen AI Max
Новый компактный ПК Magnus EA от Zotac получит мощный процессор Strix Halo с поддержкой ИИ.

Компания Zotac анонсировала новый мини-ПК Magnus EA, который станет одним из первых устройств на базе процессоров AMD Ryzen AI Max Strix Halo. Этот компактный компьютер, выполненный в тонком 1U-корпусе размером около 140 мм, обещает впечатляющую производительность благодаря 16-ядерному процессору Zen 5 и встроенной графике RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками.

По заявлениям производителя, система сможет справляться с AAA-играми в разрешении 1440p, а также полностью поддерживать возможности Microsoft Copilot+ благодаря нейропроцессору с производительностью 50 TOPS. Новинка заметно тоньше модели Magnus EN, которая использует гибридную платформу Intel Core Ultra 200H с дискретной видеокартой GeForce RTX 50-й серии. 

Ожидается, что Zotac официально представит Magnus EA вместе с другими новыми моделями линейки Magnus на предстоящей выставке Computex.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#zotac
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство крупнейшего терминала на юге России в аэропорту Краснодара завершат в 2026 году
4
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
10
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
16
Pixel 8 сохранил работоспособность после четырёх дней пребывания в джакузи
2
Мощный портативный компьютер GEEKOM A8 на чипах AMD потерял почти треть стоимости
3
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
2
Советский штурмовик Ил-2 появился в музее в США
2
Asus представила настольный компьютер TUF Gaming T500 класса Mobile on Desktop
+
Ugreen представила пауэрбанк PB532 емкостью 20 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт
+
Маск показал танцующего робота Optimus спустя 4 года после анонса
1
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
1
Обновление RPCSX-UI-Android расширяет возможности эмулятора PS3 для Android
+
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
+
Pimax анонсировала обновленную линейку VR-гарнитур Dream Air и бюджетную версию SE
+
МЭА: в 2025 году более 25% всех проданных в мире автомобилей будут электрокарами или гибридами
+
Google хочет сделать кражу Android-смартфона бессмысленным занятием
+
Как переговоры в Стамбуле могут стать победой Путина
1
В Канаде нашли древнего трехглазого хищника Mosura fentoni возрастом полмиллиарда лет
1
AMD представила серверные процессоры EPYC 4005 Grado
+
DOOGEE начинает продажи защищённого смартфона V Max S
+

Популярные статьи

В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
117
12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
16
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
6
Новая уязвимость BadWDSD для PlayStation 3 меняет взгляд на золотое поколение видеоигр
11
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
+
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
20
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
5
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
51
Мой топ-10 любимых олдскульных и брутальных шутеров — уникальные проекты и живая классика жанра
12
Обзор смарт-часов ELARI Chrono Pro
1

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
10:09
Ты лучше скажи, зачем вы себе такие ники выбираете? Думаете, что это имеет какой-то вес? )))
Спецборт из Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково
lion77815
09:59
там такой же эльбрус как тот "летающий" бай-кал
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
guanokot
09:45
яркость 500, контрастность 1800:1, про Local Dimming ни слова какой-то всратый HDR получается
EIZO представила профессиональный монитор ColorEdge CG3100X для HDR-работы
Evgeniy Tikhonov
09:39
А если торговая война начнется?
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Диман
09:21
А если загорится то как смотреть?😂 и жпс трекер заодно впаяют?
Gigabyte готовит видеокарту RTX 5090 со скрытым разъемом питания
Raselss
09:21
Она и сейчас многим нужна. Я на майских купил у товарища за 6000 руб. Slim версия, для детей 5 и 8 лет. Им нравится.
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
Том Райт
09:20
А я не понимаю, Чимбал вроде "разработчик" своего формата, он его продвигает, но при этом не хочет собирать софт из исходников и паковать в свой формат, чтобы любой чел, который скачает установщик мог...
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
Иван Иванов
09:01
Реально большая ржака, в 200 раз быстрее аналогичных процессоров, в прямом смысле аналогичных, то есть на том же техпроцессе, а с учётом того что эти пока ещё не изготовленные процессоры работают как ...
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Pustotnik
08:57
Ну так у вас есть возможность сделать такой самолёт за 50 лямов и стать богатым. Они за 500, а вы за 50, и ТТХ у вас лучше... Потом Intel процессоры за $300 а вы лучше и за $30... второй Илон Маск.....
Вице-премьер Трутнев сообщил, что разработка самолета «Байкал» зашла в тупик
Pustotnik
08:54
Немцы в США продали 7 штук мерседеса суперкар, чел купил, отъехал от автосалона сломалась. Отвезли в сервис, там говорят из Баварии должен прилететь спец, но он сейчас в ОАЭ. Короче за два года "экспл...
Вице-премьер Трутнев сообщил, что разработка самолета «Байкал» зашла в тупик
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем