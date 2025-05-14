Основатель Nothing анонсировал стоимость нового флагмана Phone 3 на Google I/O

Во время конференции Google I/O, где представили Android 16 и Wear OS 6, состоялся неожиданный анонс от основателя Nothing Карла Пея. В специальном ролике компания показала свой будущий флагман Nothing Phone (3), скрыв детали дизайна под пикселизацией, но раскрыв важную информацию о цене и сроках выхода.

Новинка появится в продаже летом 2025 года и станет самым дорогим смартфоном бренда. Ориентировочная цена составит около 800 фунтов в Великобритании, что эквивалентно примерно 1000 долларам США. Это значительно выше стоимости текущего Phone (3a) Pro, который начинается от 550 долларов.

Судя по заявлениям Пея, повышенная стоимость объясняется использованием премиальных материалов и существенным ростом производительности. Аналитики предполагают, что устройство получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite. Однако конкретные характеристики пока остаются загадкой.

Обзор предыдущей модели Phone (2a) выявил несколько слабых мест, которые, вероятно, будут исправлены в новом флагмане. Среди них - отсутствие беспроводной зарядки, шумный вибромотор, медленный USB-C порт и скромная ультраширокая камера. Поклонники бренда надеются, что Phone (3) устранит эти недостатки, оправдав свой статус премиального устройства.