Новые камеры Lumix S1II и S1IIE от Panasonic предлагают профессиональные видеовозможности в защищенном корпусе

Компания Panasonic расширила линейку профессиональной фототехники, представив две новые полнокадровые беззеркальные камеры Lumix S1II и S1IIE. Обе модели обладают защитой от влаги, низких температур и пыли, что делает их надежными инструментами для работы в сложных условиях.

Модель S1II с 24,1-мегапиксельным частично стековым сенсором ориентирована на скоростную съемку. Она способна записывать видео в 5,8K при 60 кадрах в секунду и снимать фото со скоростью до 70 кадров в секунду. Динамический диапазон достигает 15 ступеней.

Версия S1IIE оснащена 24,2-мегапиксельным сенсором с поддержкой видео 6K/30p и 4K/60p. Максимальная скорость съемки фотографий составляет 30 кадров в секунду при динамическом диапазоне более 14 ступеней.

Обе камеры получили идентичный набор профессиональных функций, включая гибридную систему автофокуса с ИИ-трекингом людей, 8-ступенчатую стабилизацию изображения, поддержку форматов ARRI LogC3 и Apple ProRes RAW HQ. В устройствах реализованы два слота для карт памяти SD/CFexpress Type B, электронный видоискатель с разрешением 5,76 млн точек и поворотный сенсорный дисплей.

Новинки поступят в продажу в июне через официальный сайт Panasonic, фирменные магазины и партнерские площадки, включая Amazon.