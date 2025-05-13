Новая серия Honor 400 получит ИИ-функции для работы с изображениями

Компания Honor анонсировала новую линейку смартфонов 400 серии, презентация которой состоится 22 мая 2025 года. Главной особенностью устройств станут передовые ИИ-функции, включая технологию преобразования статичных изображений в пятисекундные видео.

Разработчики отмечают, что система работает с различными типами изображений — от реальных фотографий до цифровых artwork'ов. Функция создана в сотрудничестве с Google Cloud и оптимизирована для быстрой публикации в социальных сетях.

Серия включает две модели: Honor 400 с процессором Snapdragon 7 Gen 3 и Honor 400 Pro на базе флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Обе версии получат AMOLED-экраны с частотой 120 Гц и основные камеры на 200 Мп.

Ожидается, что устройства займут нишу лучших камерофонов с ИИ-функциями в своем ценовом сегменте. Стартовая цена составит около 560 долларов для базовой модели и 900 долларов для Pro-версии. Компания обещает раскрыть дополнительные детали в преддверии официального анонса.