Вслед за GTA 4 на новые консоли может выйти ремастеринг Max Payne 3

В игровом сообществе активно обсуждается возможный выход обновленной версии Grand Theft Auto IV для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По данным известного инсайдера Tez2, порт культовой игры уже около года находится в разработке у Rockstar Games и может увидеть свет до конца 2025 года.

Интересно, что слухи появились вскоре после закрытия моддинг-проекта Liberty City Preservation, который воссоздавал город из GTA IV в движке GTA V. Эксперты предполагают, что это не случайное совпадение, а часть подготовки к официальному релизу.

Также ходят разговоры о возможном порте Max Payne 3. Аналитики не исключают, что Take-Two может выпустить специальное издание этой игры в связке с ремейком первых двух частей серии, который сейчас разрабатывает студия Remedy Entertainment.

Если информация подтвердится, поклонники получат шанс заново пережить легендарные проекты Rockstar с улучшенной графикой и производительностью на современных платформах. Однако официального подтверждения от компании пока не поступало.