На PAX East 2025 Gearbox анонсировала расширение для Risk of Rain 2 и поделилась деталями Borderlands 4

На крупнейшей игровой выставке PAX East 2025 студия Gearbox Software сделала ряд важных заявлений, касающихся двух своих проектов. Для кооперативного шутера Risk of Rain 2 разработчики представили новое дополнение под названием Alloyed Collective. Оно расширит игровую вселенную шестью локациями, пятнадцатью предметами, семью типами противников и двумя новыми персонажами. Особенностью станет возможность совместного прохождения нового контента даже если только один из игроков приобрел расширение.

Что касается долгожданного Borderlands 4, то творческая команда во главе с Рэнди Питчфордом ответила на вопросы сообщества. Были раскрыты детали сюжета, включая историю антагониста по имени Хранитель Времени и предыстории четырех новых охотников за сокровищами. Особое внимание уделили планете Кайрос, которая обещает стать самой масштабной локацией во всей серии.

Интересный момент возник при обсуждении цены игры. Питчфорд честно признался, что окончательная стоимость еще не определена. Он объяснил это растущими бюджетами разработки и неоднозначной ситуацией на рынке, где некоторые издатели экспериментируют с повышением цен. Решение будет принято издательским подразделением Gearbox в ближайшее время, когда откроется предзаказ.

Ситуация с ценообразованием в индустрии действительно становится все более сложной. После анонса Mario Kart World за 80 долларов и слухов о возможной 100-долларовой стоимости GTA VI, многие ожидают, что Borderlands 4 может последовать этой тенденции. Однако разработчики уверяют, что игра будет стоить своих денег, учитывая масштабы и качество проекта.



