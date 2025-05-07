Новый инструмент помогает пользователям отличить оригинальный продукт от подделки

Компания Arctic Cooling сообщила о запуске новой системы проверки подлинности своих термопаст MX-4 и MX-6. Это решение стало ответом на рост числа контрафактных продуктов, которые ухудшают впечатление от использования термоинтерфейсов и могут негативно сказаться на производительности ПК. Система основана на QR-коде, который скрыт под защитной наклейкой на упаковке.



Пользователям предлагается проверять каждую единицу перед использованием. Процесс прост: после вскрытия упаковки нужно соскоблить слой на этикетке, открыть камеру телефона или специальное приложение, отсканировать код и перейти по ссылке для верификации. Оригинальные термопасты выводят подтверждение подлинности, в то время как поддельные образцы не проходят проверку. Такая мера направлена на защиту покупателей и сохранение репутации бренда.

Специалисты компании отметили, что термопаста играет ключевую роль в эффективном охлаждении процессора и видеокарты. Некачественные аналоги не обеспечивают должного теплоотвода, что может привести к перегреву и снижению срока службы комплектующих. Именно поэтому важно использовать только проверенные материалы, особенно при сборке мощных систем. Инициатива была запущена после множества жалоб со стороны пользователей, которые сталкивались с фальшивыми продуктами, выдаваемыми за оригинальные. По данным экспертов, подделки всё чаще появляются на рынках, где контроль качества оставляет желать лучшего. Введение программы проверки - шаг к тому, чтобы минимизировать влияние контрафакта и упростить выбор потребителя.