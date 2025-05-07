Устройство позиционируется как портативное решение для домашнего и уличного кинотеатра

Компания C+A Global, обладатель лицензии на бренд Kodak в Северной Америке, представила новую модель проектора — KODAK LUMA 500 FHD Ultra Smart Pico Projector с интеграцией Google TV. Это устройство ориентировано на пользователей, которые хотят превратить любое пространство в место для просмотра фильмов и сериалов. Его можно использовать как дома, так и на природе, благодаря компактным размерам и встроенной батарее.

Новинка оснащена Full HD-разрешением, поддерживает технологии HDR и частично совместима с 4K. Также в неё встроены функции автоматической фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений, что позволяет быстро настроить изображение без сложных ручных регулировок. Устройство предлагает экран до 150 дюймов по диагонали, а его можно повесить на штатив или установить на любой устойчивой поверхности.

В конструкции использованы популярные интерфейсы: HDMI, USB, Wi-Fi и Bluetooth. Внутри установлен Google Assistant, который реагирует на голосовые команды, упрощая запуск контента и управление настройками. На борту уже предустановлены стриминговые сервисы, а через Google TV можно получить доступ к более чем 400 тысячам фильмов и сериалов от 10 тысяч источников.

Ёмкости аккумулятора хватит примерно на два часа непрерывного воспроизведения. Цветовая гамма включает чёрный и белый варианты. Проектор уже поступил в продажу на Amazon по цене $699,99, что ставит его в категорию высокобюджетных портативных решений.