Пользователи получили возможность улучшить визуальную составляющую и производительность без редактирования файлов

Для фанатов ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 появился новый мод под названием Expedition 33 - Unreal Config Tool. Разработанный пользователем Bighead, он позволяет геймерам менять дополнительные графические параметры, недоступные через стандартное меню. Этот инструмент совместим с версиями игры из Steam и Xbox Game Pass.

Мод автоматически создаёт и настраивает конфигурационные файлы движка, которые обычно приходится править вручную. Теперь пользователи могут выбирать между предустановленными пресетами или же изменять параметры под себя. Это делает возможным улучшение качества изображения, оптимизацию под слабые системы или баланс между двумя этими аспектами.

Создатель игры, студия Sandfall Interactive, уже успела зарекомендовать себя благодаря тщательно продуманному сюжету, яркому игровому процессу и запоминающимся персонажам. Проект получил высокие оценки критиков и игроков, а также попал в разряд лидеров среди новых RPG последних лет.

Хотя игра и без доработок предлагает богатый опыт, дополнительные возможности, открываемые этим модом, могут заинтересовать как тех, кто стремится к максимальной детализации, так и тех, кто ценит стабильный FPS.